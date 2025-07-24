Про це розповідає авторка популярного TikTok-каналу The Visual Hikers, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про унікальні знахідки?

Такі унікальні знахідки трапляються на пляжах Західного Сассекса, неподалік від Чичестера. Після сильного вітру і хвиль на берег викидається морське сміття, водорості – і серед них часом можна помітити чорні зуби, що залишилися від акул тріасового або пізніших періодів.

Найкращий час для пошуків – одразу після шторму. Коли вже розпізнаєш характерну форму зуба, стає майже як гра,

– ділиться досвідом авторка відео.

Також ентузіасти згадують пляжі Сомерсету, зокрема:

Кілв,

Доніфорд,

Лілсток.

Всі ці місця – як справжній рай для пошуку скам'янілостей. Адже ці території входять до заповідної зони Ексмур і мають багате геологічне минуле.

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У соцмережах новина викликала хвилю захоплення. Деякі користувачі діляться власними історіями знахідок, інші – планують поїздки у "місця сили".

Цікаво! За інформацією видання Mirror, характерне чорне забарвлення таких зубів з'являється внаслідок фосилізації – процесу, коли органічні тканини заміщуються мінералами. Зуби темнішають через вплив заліза, марганцю та інших елементів, що можуть осідати впродовж тисячоліть. Для порівняння: зуби сучасних акул мають білий або кремовий відтінок.

Таким чином, простий пляжний відпочинок у Британії може несподівано перетворитися на справжню археологічну пригоду. Усе, що потрібно – трохи терпіння, гостре око й шторм, який щойно відступив.

Раніше ми писали про те, що археологи в китайській провінції Цзянсі знайшли сталеві голки у древній імператорській гробниці Лю Хе, які могли використовуватися для акупунктури.