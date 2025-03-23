"Таки повернувся": мережу зачарував лелека з Полтавщини, який повернувся до гнізда

Громада села Леляки, що на Полтавщині, тішиться радісній новині. До гнізда повернувся лелека Грицько. Сталося це 22 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

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Деталі повідомив науковий співробітник Національного природного парку "Пирятинський" Анатолій Подобайло.​ Він зазначив, що Грицько, як і щороку, повернувся вчасно. Відомо, що лелека має партнерку – Одарку. Вона ще не повернулася, але її очікують найближчими днями.

Птахи ці разом живуть лише в гнізді, а літають нарізно. Тому Одарка ми очікуємо трохи пізніше як і торік,

– зазначив науковий співробітник.

Зараз за життям лелек можна стежити через цілодобову онлайн-трансляцію з їхнього гнізда, яку організував Національний природний парк "Пирятинський". Птахів не було вдома з серпня минулого року.

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Що відомо про трансляцію з гнізда лелек

Відеокамеру біля гнізда у селі Леляки на Полтавщині мали встановити ще 2021-го, але відклали проєкт через початок повномасштабного вторгнення Росії.

Прилади, для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати.

Цікаво! Лелеку Грицька називають рекордсменом парку "Пирятинський" – за гніздові сезони 2022 та 2023 років він, разом з Одаркою, виховав п'ятьох пташенят. Це, кажуть природоохоронці, унікальне явище. Як правило, родина лелек виховує 2 – 3 дітей.