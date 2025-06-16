Важить більше ніж доросла людина: поляк упіймав гігантського сома

У Польщі рибалка упіймав величезного сома, який важить понад 100 кілограмів. Рибину, якій може бути понад 50 років, вдалося дістати з річки Одра.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Дивіться також Дівчина принесла додому пакет із мушлями: те, що було всередині, шокувало її

Що відомо про рекордно велику рибину

Таку гігантську здобич упіймав поляк Міхал Челковський. Чоловік розповів, що цей улов є найбільшим у його рибальській кар'єрі.

Хоча ця водойма відома своїми багатими рибними ресурсами, такі трофейні екземпляри тут трапляються вкрай рідко. За оцінками, сом такого вражаючого розміру може мати вік понад 50 років і важити близько 100 кілограмів,

– підкреслив Челковський.

Чоловік зізнався, що роками мріяв спіймати такого велетня саме на домашніх водоймах.



Поляк упіймав гігантського сома у річні Одри / Фото Держрибпродагентство

Що було з рибою далі

Зрештою, рибалка сфотографувався зі своїм уловом та ухвалив свідоме рішення випустити сома назад у його природне середовище існування.

Цікаво! Соми можуть досягати вражаючих розмірів – усе залежить від виду. Найбільший сом в Європі сягає трьох метрів і важить 150 – 200 кілограмів. Зауважимо, що великі екземпляри також зустрічаються в Україні, зокрема у Дніпрі, Дністрі, Південному Бузі.

Раніше ми писали про величезну білу акулу, на ім'я Претендент, яку нещодавно помітили біля узбережжя Північної Кароліни, що у США. Вчені стежать за акулою з допомогою трекера.