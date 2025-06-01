У Росії горе-автомобіліст випадково підпалив заправку: курйозне відео

На Сахаліні стався курйозний інцидент, який міг завершитися справжньою трагедією. Автомобіліст підпалив заправку – і все через жука.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео у російських телеграм-каналах.

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Інцидент стався на одній із заправних станцій. Водій помітив комаху поблизу люка бензобака і спробував відігнати її вейпом. Саме після цього – ймовірно через іскру чи нагрітий елемент – сталася пожежа.

Кадри з місця пригоди стрімко розлетілися соцмережами. Вогонь охопив частину АЗС, але постраждалих немає. Правоохоронці вже встановили особу чоловіка – з ним проводять слідчі дії.

У Росії горе-автомобіліст випадково підпалив заправку: дивіться відео

Поліція закликає водіїв не застосовувати відкритий вогонь або нагрівальні пристрої поблизу паливних систем. Адже навіть дрібна необережність може обернутися великою бідою.

Цікаво! У рідкісних випадках пожежа або займання дійсно може статися через вейп. Але зазвичай це пов'язано не з самим парінням, а з іскрою або жаром з нагрівального елементу. А у середовищі, насиченому парами бензину, навіть невелика іскра чи розжарений метал можуть призвести до займання.

Раніше ми писали про іншого автомобіліста, якого позбавили водійських прав через водіння у нетверезому стані. Після цього чоловік прибув до поліцейського відділку на кареті, запряженій кіньми.