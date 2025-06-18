Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео в российских телеграмм-каналах.

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Инцидент произошел на одной из заправочных станций. Водитель заметил насекомое вблизи люка бензобака и попытался отогнать его вейпом. Именно после этого – вероятно из-за искры или нагретого элемента – произошел пожар.

Кадры с места происшествия стремительно разлетелись по соцсетям. Огонь охватил часть АЗС, но пострадавших нет. Правоохранители уже установили личность мужчины – с ним проводят следственные действия.

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Полиция призывает водителей не применять открытый огонь или нагревательные устройства вблизи топливных систем. Ведь даже мелкая неосторожность может обернуться большой бедой.

Интересно! В редких случаях пожар или возгорание действительно может произойти из-за вейпа. Но обычно это связано не с самим парением, а с искрой или жаром из нагревательного элемента. А в среде, насыщенной парами бензина, даже небольшая искра или раскаленный металл могут привести к возгоранию.

Ранее мы писали о другом автомобилисте, которого лишили водительских прав из-за вождения в нетрезвом состоянии. После этого мужчина прибыл в полицейский участок на карете, запряженной лошадьми.