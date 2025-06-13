Инцидент произошел во вторник 10 мая во время движения скоростного поезда, который следовал из Мюнхена в Гамбург. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AFP и Stern.de

Смотрите также Германия выдала рекордное количество паспортов с 2000-го: среди них – как никогда много для россиян

Пассажиры подумали, что это шутка: что известно об инциденте

Поезд отправился из Мюнхена в 6:12 утра без задержек. Более чем за час путешествия, в 7:30, пассажирам через громкоговоритель сообщили, что конечная остановка состоится в Нюрнберге.

Мы извиняемся, но мы, как персонал поезда, должны сделать заявление. Этот поезд слишком грязный, чтобы мы могли продолжать путешествие,

– заявили в громкоговоритель.

Пассажиры в салоне сначала подумали, что это какая-то шутка и их снимает скрытая камера. Однако впоследствии объявление повторили.

Представитель Deutsche Bahn рассказал, что компания извинилась перед пассажирами. Примерно через час после высадки им обеспечили альтернативный транспорт.

Поезд случайно был пущен в эксплуатацию без уборки. Это единичный случай, о котором мы глубоко сожалеем. Мы проводим внутреннее расследование, чтобы выяснить, что пошло не так, и предотвратить подобные ошибки в будущем,

– заявил он.

В то же время один из пассажиров, 56-летний Том Юнкерсдорф, заявил, что поезд не выглядел грязным. По его словам, "поезд выглядел так, как обычно выглядят все поезда на железной дороге".

Он крайне возмущен этой ситуацией, назвав ее абсурдом. Мужчина спешил к матери, которая находится в реанимации, и специально брал билеты на первый утренний рейс.

Кроме того, его разозлил тот факт, что компания не предоставила пассажирам автоматическую компенсацию. Они должны самостоятельно подавать заявку и разбираться с бюрократическими процедурами.

Вам может быть интересно. Ранее мы писали о нестандартные запреты Германии, которые удивляют всех иностранцев.