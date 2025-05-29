Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Какой вид транспорта выбрал мужчина

Несмотря на то, что поляк мог приехать в отделение полиции на такси или велосипеде, он выбрал куда более оригинальный способ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заехал на парковку полицейского участка сидя в карете, запряженной двумя лошадьми.

Интересно, что мужчина, которого лишили прав из-за вождения нетрезвым, приехал в участок навеселе. Алкотестер обнаружил у "водителя" более 1,3% алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму.

Интересно! В Польше действуют строгие ограничения по употреблению алкоголя за рулем. Допустимый уровень составляет до 0,2 промилле. Все, что превышает эту отметку считается правонарушением и наказывается: штрафом, потерей прав, а иногда – арестом.



Мужчина навеселе приехал в полицейский участок в Польше на лошади / Фото Daily Star

Что известно о горе-водителе

По сообщениям журналистов, этот человек давно находится в поле зрения полиции. Его не раз ловили за рулем в состоянии опьянения, и теперь он получил пожизненный запрет на вождение. Правоохранители подтвердили, что за свой недавний поступок ему снова придется отвечать перед судом.

Независимо от того, каким транспортным средством вы пользуетесь, по закону вы обязаны оставаться трезвыми и соблюдать правила дорожного движения. Отсутствие водительского удостоверения не дает права искать "альтернативные" способы передвижения – особенно в состоянии алкогольного опьянения,

– подчеркнул пресс-секретарь местного польского управления полиции.

Ранее в Киеве женщина в белом платье и на каблуках ремонтировала токоприемники троллейбуса. Это стало вирусным в сети.