"Олімпіада по-російськи": у Росії відбувся "чемпіонат" з метання коров'ячих кізяків

У Пермському краї Росії відбувся черговий "фестиваль" із символічною назвою "Веселий коров'як", на якому учасники змагалися у метанні висушеного коров'ячого гною.

Подію активно висвітлювали російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також "Я п'яний у г**но": у Росії капітан катера вночі по рації просив допомоги

Як минув незвичний російський "фестиваль"?

Це вже п'ятнадцятий рік, коли в регіоні проводять подібне дійство. Цьогоріч у "змаганнях" взяли участь понад 200 осіб. Правила прості: треба якнайдалі кинути висушений коров'ячий "коржик", який заздалегідь спеціально заготовлюють організатори.

Цьогоріч "змагання" зацікавило аж 2000 людей. У чоловічому заліку переміг учасник, що метнув екскремент на 45 метрів, серед жінок – найкращий результат склав 29 метрів. Водночас рекорд фестивалю, встановлений у минулі роки (64 метри), так і залишився непобитим.

У Росії відбувся "чемпіонат" з метання коров'ячих кізяків / Фото РосЗМІ

Що відомо про "фестиваль"?

Перший "турнір" відбувся у 2008 році. З того часу захід проводиться регулярно та вважається в регіоні "традицією". Подібні фестивалі викликають жваві обговорення в соцмережах – від іронії до саркастичних порівнянь із реаліями російського життя.

Раніше у бельгійському містечку Де-Панне відбувся чемпіонат з імітації крику чайок. Анна Бринальд з Данії перемогла в дорослій категорії, вразивши журі поєднанням голосу й акторської гри.