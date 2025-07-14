"Олімпіада по-російськи": у Росії відбувся "чемпіонат" з метання коров'ячих кізяків
- У Пермському краї Росії пройшов фестиваль "Веселий коров'як", де учасники змагалися в метанні висушеного коров'ячого гною.
- Подія відбулася вже п'ятнадцятий рік поспіль, зібравши понад 200 учасників і зацікавивши 2000 глядачів.
У Пермському краї Росії відбувся черговий "фестиваль" із символічною назвою "Веселий коров'як", на якому учасники змагалися у метанні висушеного коров'ячого гною.
Подію активно висвітлювали російські пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Як минув незвичний російський "фестиваль"?
Це вже п'ятнадцятий рік, коли в регіоні проводять подібне дійство. Цьогоріч у "змаганнях" взяли участь понад 200 осіб. Правила прості: треба якнайдалі кинути висушений коров'ячий "коржик", який заздалегідь спеціально заготовлюють організатори.
Цьогоріч "змагання" зацікавило аж 2000 людей. У чоловічому заліку переміг учасник, що метнув екскремент на 45 метрів, серед жінок – найкращий результат склав 29 метрів. Водночас рекорд фестивалю, встановлений у минулі роки (64 метри), так і залишився непобитим.
У Росії відбувся "чемпіонат" з метання коров'ячих кізяків / Фото РосЗМІ
Що відомо про "фестиваль"?
Перший "турнір" відбувся у 2008 році. З того часу захід проводиться регулярно та вважається в регіоні "традицією". Подібні фестивалі викликають жваві обговорення в соцмережах – від іронії до саркастичних порівнянь із реаліями російського життя.
Раніше у бельгійському містечку Де-Панне відбувся чемпіонат з імітації крику чайок. Анна Бринальд з Данії перемогла в дорослій категорії, вразивши журі поєднанням голосу й акторської гри.