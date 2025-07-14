Событие активно освещали российские пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Как прошел необычный российский "фестиваль"?

Это уже пятнадцатый год, когда в регионе проводят подобное действо. В этом году в "соревнованиях" приняли участие более 200 человек. Правила просты: надо как можно дальше бросить высушенную коровью "лепешку", которую заранее специально заготавливают организаторы.

В этом году "соревнования" заинтересовало аж 2000 человек. В мужском зачете победил участник, что метнул экскременты на 45 метров, среди женщин – лучший результат составил 29 метров. В то же время рекорд фестиваля, установленный в прошлые годы (64 метра), так и остался непобитым.

В России состоялся "чемпионат" по метанию коровьих кизяков / Фото РосСМИ

Что известно о "фестивале"?

Первый "турнир" состоялся в 2008 году. С тех пор мероприятие проводится регулярно и считается в регионе "традицией". Подобные фестивали вызывают оживленные обсуждения в соцсетях – от иронии до саркастических сравнений с реалиями российской жизни.

Ранее в бельгийском городке Де-Панне состоялся чемпионат по имитации крика чаек. Анна Бринальд из Дании победила во взрослой категории, поразив жюри сочетанием голоса и актерской игры.