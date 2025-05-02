Это необычное, забавное и одновременно экологически ориентированное мероприятие, призвано обратить внимание на сосуществование людей и морских птиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vliz.

Смотрите также Самая большая и самая маленькая собаки в мире наконец встретились: курьезные фото

Что известно о необычном соревновании

Традиция проведения этого турнира началась еще в 2022 году. Сейчас она превратилась в популярное ежегодное шоу, сочетающее креативность, актерское мастерство и осведомленность о природе.

Соревнования традиционно проходят в трех категориях:

индивидуальной взрослой,

юниорской (до 16 лет),

групповой, которую организаторы называют "колонией".

Участники выходят на сцену, перевоплощенные в чаек. Для большей реалистичности они используют костюмы, грим и театральное поведение. Во время чемпионата они исполняют характерные звуки этих птиц: крики, зойки, пронзительные реплики, типичные для приморских локаций.



В Бельгии состоялся чемпионат по имитации крика чаек / Фото Vliz

Выступления оценивает жюри из пяти человек: каждый судья должен дать максимум 15 баллов за звуковую часть и до 5 баллов за артистизм и поведение. Главная задача участников – максимально реалистично показать звуки чаек.

Кто стал победителем в 2025 году

Во взрослой категории победу одержала Анна Бринальд из Дании – блогер, которая специализируется на имитации звуков птиц и даже имеет отдельную TikTok-рубрику, посвященную чайкам. Она поразила жюри точным сочетанием голоса и актерской игры: в сценическом образе с белыми перьями, гримом и зрелищной пантомимой она буквально "превратилась" в морскую чайку.

Тем временем в городах Инвернесс и Нейрн, что в Шотландии, чайки активно нападали на людей и воровали товары, из-за чего предприятия начали раздавать зонты клиентам для защиты.