Это необычное, забавное и одновременно экологически ориентированное мероприятие, призвано обратить внимание на сосуществование людей и морских птиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vliz.
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Что известно о необычном соревновании
Традиция проведения этого турнира началась еще в 2022 году. Сейчас она превратилась в популярное ежегодное шоу, сочетающее креативность, актерское мастерство и осведомленность о природе.
Соревнования традиционно проходят в трех категориях:
- индивидуальной взрослой,
- юниорской (до 16 лет),
- групповой, которую организаторы называют "колонией".
Участники выходят на сцену, перевоплощенные в чаек. Для большей реалистичности они используют костюмы, грим и театральное поведение. Во время чемпионата они исполняют характерные звуки этих птиц: крики, зойки, пронзительные реплики, типичные для приморских локаций.
В Бельгии состоялся чемпионат по имитации крика чаек / Фото Vliz
Выступления оценивает жюри из пяти человек: каждый судья должен дать максимум 15 баллов за звуковую часть и до 5 баллов за артистизм и поведение. Главная задача участников – максимально реалистично показать звуки чаек.
Кто стал победителем в 2025 году
Во взрослой категории победу одержала Анна Бринальд из Дании – блогер, которая специализируется на имитации звуков птиц и даже имеет отдельную TikTok-рубрику, посвященную чайкам. Она поразила жюри точным сочетанием голоса и актерской игры: в сценическом образе с белыми перьями, гримом и зрелищной пантомимой она буквально "превратилась" в морскую чайку.
Тем временем в городах Инвернесс и Нейрн, что в Шотландии, чайки активно нападали на людей и воровали товары, из-за чего предприятия начали раздавать зонты клиентам для защиты.