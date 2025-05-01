Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Несмотря на впечатляющую разницу в размерах, встреча собак таки состоялась. Гигантский немецкий дог, по имени Реджи, рост которого составляет 1,007 метра, встретился с крошечной чихуахуа, по имени Перл, высота которой всего 9,14 сантиметра. Таким образом Реджи выше Перл почти в 11 раз.

Для лучшего понимания: Реджи по размерам похож на небольшой стол, а Перл – на чашку. Это очень большая разница, особенно когда видишь их рядом. Несмотря на впечатляющую разницу в размерах, собаки быстро нашли общий язык.

Я думаю, она и понятия не имеет, что она маленькая собака,

– пошутила владелица Перл.



Перл по размерам похожа на чашку / Фото Книги рекордов Гиннеса

Как прошла встреча

После нескольких минут знакомства Реджи и Перл начали вместе гулять по дому и саду, поражая гостей своим контрастом. Эта встреча уже успела стать вирусной в соцсетях.

Самая большая и самая маленькая собаки в мире наконец встретились / Фото Книги рекордов Гиннеса

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