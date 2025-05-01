Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Несмотря на впечатляющую разницу в размерах, встреча собак таки состоялась. Гигантский немецкий дог, по имени Реджи, рост которого составляет 1,007 метра, встретился с крошечной чихуахуа, по имени Перл, высота которой всего 9,14 сантиметра. Таким образом Реджи выше Перл почти в 11 раз.
Для лучшего понимания: Реджи по размерам похож на небольшой стол, а Перл – на чашку. Это очень большая разница, особенно когда видишь их рядом. Несмотря на впечатляющую разницу в размерах, собаки быстро нашли общий язык.
Я думаю, она и понятия не имеет, что она маленькая собака,
– пошутила владелица Перл.
Перл по размерам похожа на чашку / Фото Книги рекордов Гиннеса
Как прошла встреча
После нескольких минут знакомства Реджи и Перл начали вместе гулять по дому и саду, поражая гостей своим контрастом. Эта встреча уже успела стать вирусной в соцсетях.
Самая большая и самая маленькая собаки в мире наконец встретились / Фото Книги рекордов Гиннеса
Интересные факты о породах
- Немецкий дог – это одна из самых высоких пород собак в мире. Крупнейшие представители этой породы могут достигать более 1 метра в холке. Несмотря на свои большие размеры, они ласковые и спокойные, их часто называют "ласковыми гигантами". Порода выводилась для охоты на кабанов и охраны в средневековой Германии
- Чихуахуа – самая маленькая порода собак в мире. Взрослые особи весят от 1,5 до 3 килограммов. Эта порода своей смелостью и темпераментом. Они часто не осознают своих крошечных размеров.