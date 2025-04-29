Фото с ее реакцией быстро разлетелось по сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что известно о переезде Пафф Пафф

Недавно Пафф Пафф, еще две кошки и их хозяева переехали в другую часть города. Ранее кошка жила в доме с видом на лес и почти не соприкасалась с внешним миром. Но окна ее нового жилья выходили прямо на оживленные улицы, что оказалось для нее настоящим шоком.

Хозяин кошки сфотографировал ее выражение мордочки и поделился фотографией с подписчиками.

Моя кошка впервые видит реальный мир, и это ее очень расстраивает,

– подписал от фото.



Как кошки переносят переезд / Фото Reddit

Хозяин кошки отметил, что адаптация к новому месту заняла несколько недель. Другие его кошки также тяжело перенесли переезд, что было вполне прогнозируемым.

Интересно! Кошки могут испытывать стресс и тревогу во время смены места жительства, а полная адаптация к новому дому может занять до недели.

Ранее мы писали, что в Бразилии индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "охранять" его. Все дошло до того, что он даже атаковал владелицу.