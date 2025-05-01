Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Попри вражаючу різницю в розмірах, зустріч песиків таки відбулася. Гігантський німецький дог, на ім'я Реджі, зріст якого становить 1,007 метра, зустрівся з крихітною чихуахуа, на ім'я Перл, висота якої всього 9,14 сантиметра. Таким чином Реджі вищий за Перл майже в 11 разів.

Для кращого розуміння: Реджі за розмірами подібний на невеликий стіл, а Перл – на чашку. Це дуже велика різниця, особливо коли бачиш їх поруч. Попри вражаючу різницю в розмірах, собаки швидко знайшли спільну мову.

Я думаю, вона й гадки не має, що вона маленька собака,

– пожартувала власниця Перл.



Перл за розмірами подібна на чашку / Фото Книги рекордів Гіннеса

Як минула зустріч

Після кількох хвилин знайомства Реджі та Перл почали разом гуляти по будинку й саду, вражаючи гостей своїм контрастом. Ця зустріч уже встигла стати вірусною в соцмережах.

Найбільший та найменший собаки у світі нарешті зустрілися / Фото Книги рекордів Гіннеса

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