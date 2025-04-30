Ведет себя как ребенок: супруги застукали медведя за необычным занятием

В американском штате Коннектикут произошел курьезный инцидент. Супруги сняли на видео, как черный медведь развлекается и катается на детской горке в их дворе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Курьезные кадры очень быстро разлетелись по сети. На них видно, как семья удивлена, увидев настоящего медведя в своем дворе.

Он сейчас спустится? О, Боже,

– говорится в видео.

В конце концов, так и произошло. Медведь скатился детской горкой вниз и немного походил по территории, словно оценивая, с чем еще можно поиграть.

Медведь развлекается на горке: смотрите видео

Что известно о черных медведях

Черный медведь (американский черный медведь) – это самый распространенный вид медведей в Северной Америке. Обычно они вырастают в 2 метра длиной, а их вес составляет от 50 до 250 килограммов. Они всеядны, но до 85% их рациона составляют растительные продукты – ягоды, фрукты, желуди, мед. Также могут есть насекомых, рыбу, мелких животных.

В общем, черные медведи не агрессивны по отношению к людям и в основном избегают контактов. Однако они могут стать опасными, если:

Их загнать в угол или напугать.

Медведица защищает детенышей.

Они привыкли к еде людей (например, вблизи кемпингов или городов).

Испытывают сильный голод (особенно в конце лета/осенью).

Нападения на людей – очень редкие, но иногда случаются. Преимущественно – из-за неправильного поведения людей: приближение, кормления, оставления еды на открытом воздухе.