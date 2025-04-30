Ведет себя как ребенок: супруги застукали медведя за необычным занятием
- В Коннектикуте супруги сняли на видео черного медведя, который катается на детской горке в их дворе.
- Черные медведи не агрессивны, но могут быть опасными, если их напугать или они привыкли к еде людей.
- Черный медведь является самым распространенным видом медведей в Северной Америке, обычно вырастает до 2 метров и весит от 50 до 250 килограммов.
В американском штате Коннектикут произошел курьезный инцидент. Супруги сняли на видео, как черный медведь развлекается и катается на детской горке в их дворе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
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Курьезные кадры очень быстро разлетелись по сети. На них видно, как семья удивлена, увидев настоящего медведя в своем дворе.
Он сейчас спустится? О, Боже,
– говорится в видео.
В конце концов, так и произошло. Медведь скатился детской горкой вниз и немного походил по территории, словно оценивая, с чем еще можно поиграть.
Медведь развлекается на горке: смотрите видео
Что известно о черных медведях
Черный медведь (американский черный медведь) – это самый распространенный вид медведей в Северной Америке. Обычно они вырастают в 2 метра длиной, а их вес составляет от 50 до 250 килограммов. Они всеядны, но до 85% их рациона составляют растительные продукты – ягоды, фрукты, желуди, мед. Также могут есть насекомых, рыбу, мелких животных.
В общем, черные медведи не агрессивны по отношению к людям и в основном избегают контактов. Однако они могут стать опасными, если:
- Их загнать в угол или напугать.
- Медведица защищает детенышей.
- Они привыкли к еде людей (например, вблизи кемпингов или городов).
- Испытывают сильный голод (особенно в конце лета/осенью).
Нападения на людей – очень редкие, но иногда случаются. Преимущественно – из-за неправильного поведения людей: приближение, кормления, оставления еды на открытом воздухе.