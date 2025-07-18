Реальная история Аннабель: что известно о жуткой кукле, которая пугает Голливуд

Кукла, которая вдохновила фильмы ужасов, снова в центре мистических слухов из-за смерти своего куратора. И это не просто выдумка для кино, а реальный экспонат с жуткой репутацией.

24 Канал собрал самые интересные факты о самой известной кукле в истории паранормального.

Читайте также Как в фильмах ужасов: как выглядит заброшенный парк развлечений, что отпугивает туристов

Какова настоящая Аннабель?

На самом деле это мягкая тканевая Raggedy Ann с яркими красными волосами из ниток и вышитой улыбкой. Совсем не страшная – но это только на первый взгляд. Зато в фильме ее изобразили как фарфоровую куклу с трещинами, стеклянными глазами, мрачным взглядом и готическим платьем.

Что известно о владельцах?

Ими были известные демонологи – Эд и Лоррейн Уоррены. Эта пара, которую в фильмах играют Патрик Уилсон и Вера Фармига, действительно существовала и занималась расследованиями паранормальных явлений. Они забрали Аннабель в 1970-х, когда медсестра, что ее имела, пожаловалась на странные и опасные события.



Известные демонологи Эд и Лоррейн Уоррены / Sydney Morning Herald

Где куклу держали в музее Уорренов?

Так, просто как в фильмах. Аннабель хранилась в стеклянном боксе, освященном священником, с надписью "Warning, positively do not open", что переводится как "Внимание, ни в коем случае не открывать".

Уоррены утверждали, что некоторые посетители, насмехавшиеся над куклой, потом потерпели ужасные аварии. Однако ни один из этих случаев официально не подтвержден - это скорее миф, чем факт.



Куклу поместили в специальный шкаф / Фото, предоставлено Greenwich Time

Кукла "путешествовала" по Америке

В 2019 году Музей оккультных вещей в Монро, штат Коннектикут, закрыли из-за нарушения правил безопасности: здание не соответствовало пожарным требованиям. Все экспонаты, включая Аннабель, остались в собственности семьи Уорренов.

Тони Спер, зять Эда и Лоррейн Уорренов, вместе командой NESPR (New England Society for Psychic Research) переместил Аннабель в частное хранилище. На время презентаций, лекций и паранормальных туров куклу помещали в специальный стеклянный контейнер – тот же, что раньше был частью музея.

К каким фильмам она имеет причастность?

Впервые Аннабель появляется в "Заклятии" (2013) – в сцене, где Уоррены рассказывают о своей коллекции оккультных артефактов. После этого она получила собственную трилогию:

"Аннабель" (2014) – история о супругах, которые становятся жертвой демонического присутствия через куклу;

"Аннабель: Создание" (2017) – приквел, раскрывающий вымышленное происхождение этой версии Аннабель;

"Аннабель: Возвращение домой" (2019) – финал, в котором события происходят уже в доме Уорренов, а сама кукла активизирует другие экспонаты их музея.

Каждый из этих фильмов базируется на идее "одержимой куклы", но имеет мало общего с реальными событиями, кроме имени.

Что известно о смерти "опекуна" Аннабель?

13 июля 2025 года неожиданно умер Дэн Ривера, один из главных современных исследователей паранормального и "куратор" Аннабель. Трагедия произошла во время тура Devils on the Run, когда Аннабель выставляли для публики в городе Геттисберг, известном своими легендами о призраках времен гражданской войны.



Опекун куклы умер во время тура / Фото NESPR

Согласно официальным сообщениям, тело 54-летнего мужчины было найдено в гостиничном номере. Полиция округа, где проходил тур, заявила, что признаки насилия отсутствуют, но окончательную причину смерти установят только после экспертизы. Известно, что Ривера не жаловался на состояние здоровья и активно вел соцсети и блог о паранормальных явлениях.

Эта загадочная смерть сразу же вызвала волну предположений и слухов в сети. Трагедию начали связывать с так называемым "проклятием Аннабель". Коллеги Риверы из NESPR выступили с заявлением: призвали не спекулировать на этой теме и с уважением относиться к памяти погибшего. Они подтвердили, что тур продолжится, ведь для Дэна он был делом жизни.

Ранее мы рассказывали, как американская блогерша во время прогулки на каяке возле Кейптауна сняла видео тысяч медуз под водой. В сети это сравнили со сценами из фильма ужасов.