Хозяева хотели отучить кота лазить по холодильнику, но он оказался умнее

Иногда домашние любимцы не просто радуют, но и удивляют своей сообразительностью. Хозяева одного кота решили проучить своего пушистого хитреца за привычку лазить на холодильник, но не учли, с кем имеют дело.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу the.life.of.loki_.

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Хозяева кота по кличке Локи пытались отвадить своего любимца от привычки забираться на холодильник. Но попытка перевоспитать кота потерпела неудачу и привела к противоположному эффекту.

Интересно! Имя Локи идеально подходит пушистику, ведь в скандинавской мифологии Локи Луфеярсон – бог озорства, шуток и обмана. Поэтому, неудивительно, что он "переиграл" своих хозяев.

Что придумали хозяева

Владельцы Локи решили поместить на вершину холодильника его нелюбимую кроватку, надеясь, что это отпугнет его навсегда. Но они ошиблись и результат оказался прямо противоположным. В видео, которое завирусилось в тиктоке мы видим, как Локи лежит на холодильнике в старой кроватке, которая теперь стала его "троном".

Чтобы ты туда не ходил, мы поставили туда эту кровать, потому что ты ее ненавидел. А теперь ты в ней ищешь себе место,

– сказала владелица Локи в видео.

Хозяева хотели отучить кота лазить по холодильнику: смотрите видео

Видео, где он с невозмутимым видом "месит" лапками бывшую ненавистную лежанку, разорвало сеть, набрав более 4,3 миллиона просмотров и более 249 тысяч лайков.

Реакция соцсетей

Конечно же, пользователи сети не могли пройти мимо курьезного видео. Вот, какие комментарии они оставляли:

"Больше всего мне нравится в кошках то, как они смотрят тебе прямо в глаза, когда делают что-то запретное",

"Он так рад, что вы наконец поняли, чего он хотел".

"Он играет в долгую игру".

"Как можно назвать кота Локи, а потом называть его непослушным? Он просто соответствует имени, которое вы ему дали!".

Ранее мы писали о другом харизматичном котике, который является "кошачьим мэром Львова". Говорится, конечно же, о коте Левчике.