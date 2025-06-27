Детские игры из предыдущего сезона культовой "Игры в кальмара": как в них играть

Второй сезон "Игры в кальмара" подарил зрителям не только новые драматические повороты, но и знакомство с интересными традиционными играми в Корее. В день премьеры финала сериала, 27 июня, вспомним игры, которые так поразили нас.

Как играть в Gonggi и другие популярные игры из второго сезона "Игры в кальмара" – читайте в материале 24 Канала.

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Какие игры были во второй части сериала "Игра в кальмара"

Прошлый сезон показал нам детские игры, которые превратили в смертельные соревнования. Например "красный свет, зеленый свет", вырезание сахарных конфеты или перетягивание каната. Второй сезон расширяет исследования игр.

Gonggi

Это традиционная корейская игра, обычно играется пятью маленькими камнями или специальными пластиковыми "зернышками". Игра известна своей простотой, но требует ловкости, точности и координации.

Игра начинается с того, что каждый игрок подбрасывает камешки со своей ладони в воздух. Пока они в воздухе, необходимо перевернуть руку тыльной стороной вверх. Чтобы выиграть надо поймать как можно больше камней.

Как играть в игру Gonggi: смотрите видео

Biseokchigi

Для этой игры нужны два или более игроков и несколько плоских камней, которые используются как "битки". Каждый игрок по очереди бросает свой камень, пытаясь попасть по камню соперника, чтобы сдвинуть его с места.

Побеждает тот, чей камень метко сбивает больше камней соперников. Иногда в игру добавляют правило, по которому проигравший должен выполнить шуточное задание.



Игра Biseokchigi / Кадр из сериала

Paengichigi

Это традиционная корейская игра с волчком, более популярна среди мальчиков. Она заключается в том, чтобы как можно быстрее раскрутить волчок. Для сложности – это делают на скользкой поверхности или льду.



Игра Paengichigi в "Игре в кальмара" / Кадр из сериала

Jegichagi

Еще одна традиционная корейская игра, которая похожа на игру в подбрасывание мячика. Для игры нужен маленький мячик, сделанный из ткани или кожи, который обычно имеет форму мешочка, наполненного песочком или рисом. Также нередко используют бумажную джеги, похожую на воланчик.

Цель игры – подбрасывать Jegi с помощью ноги, стараясь не дать ей упасть на землю. Игрок должен держать мяч в воздухе, выполняя различные движения ногами.



Игра Jegichagi / Кадр из сериала

Сопоставление чисел

По правилам этой игры игроки берутся за руки, образуют круг и кружатся, поют песню. Когда песня обрывается и называется номер, игроки должны быстро поделиться так, чтобы создать группы с указаным количеством людей.



Игра "Сопоставление чисел" / Кадр из сериала

Какие игры были в первом сезоне сериала "Игра в кальмара"

В первом сезоне сериала "Игра в кальмара" игроки проходят шесть смертельно опасных игр. Каждая из которых связана с традиционными детскими играми. Однако того, кто проиграл, не дисквалифицируют, а убивают. Вот, какие игры были представлены в первом сезоне:

"Гречка" или "Красный свет, зеленый свет" (Red Light, Green Light)

Это первая игра в сериале. Игроки должны были двигаться к финишной линии во время "зеленого света" (когда кукла с глазами-камерами не смотрит), и останавливаться, когда звучит "красный свет". Если кто-то двигался во время красного света, его уничтожали.

"Треугольники" или "Сладкие соты" (Honeycomb)

Игрокам дали сладкое печенья, сделанное из сахарной пудры (на самом деле – карамель). Им нужно было вырезать из плитки определенную форму (звезду, круг, треугольник, или зонтик), но так, чтобы плитка не треснула. Если форма трескалась, игрок считался "выбитым".

"Перетягивание каната" (Tug of War)

Команды из десяти человек должны были соревноваться в перетягивании каната. Каждая сторона пыталась потянуть другую команду в свою сторону, и проигрывающая команда, падала в пропасть.

"Игра в шарики" (Marbles)

Игрокам давали мешочек с 10 шариками, и они должны были сыграть в игру с другими участниками, где каждый ставил на кон все свои шарики. Игрок, который проигрывал, терял свои шарики и в результате игры был устранен.

"Стеклянный мост" (Glass Stepping Stones)

Игрокам нужно было перейти через мост, состоящий из двух рядов стекла: один – из толстого стекла, а другой – из тонкого. Каждый шаг мог быть смертельным, если выбран неправильно.

"Игра в кальмара" (Squid Game)

Последняя игра была вариацией популярной корейской детской игры, где две команды соревнуются за территорию. Одна команда должна была захватить контрольную точку, а другая – защитить ее. Игра была кровопролитной и требовала стратегического планирования и физической силы.