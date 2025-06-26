Играли еще наши предки: в Украине есть своя версия игры из сериала "Игра в кальмара" гонги

На волне популярности сериала "Игра в кальмара" украинцы заметили интересную деталь об одной из игр. Говорится об игре в гонги, которая имеет украинский аналог, и в которую играли еще наши предки.

27 июня нам покажут финальные эпизоды сериала. По этому случаю мы расскажем об украинском аналоге игры гонги в материале 24 канала.

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Сходство двух игр – южнокорейской гонги и украинской игры в кремьяхи – заметила блогерша с ником odrabook в тиктоке. Она рассказала, что в игру в кремьяхи играли наши бабушки и дедушки.

В Украине есть своя версия игры из сериала "Игра в кальмара" гонги: смотрите видео

Что известно об игре в кремьяхи

Кремьяхи – это преимущественно девчачья игра, во время которой каждый участник или участница должны иметь по десять камешков или круглых черепочков. Один из них должен резко отличаться от других цветом.

Игрок подбрасывает кремничники вверх и в том месте, где они должны упасть, наставляет над землей руки. Те кремьяхи, упавшие на кисти, подбрасывают снова и пытаются поймать их на лету. Если количество камешков окажется нечетным, игрок откладывает один из них, а остальные подбрасывает снова.

Может случиться, что он при этом не поймает ни одного. Тогда он передает оставшиеся кремни и право играть другому. Когда все камешки разойдутся по рукам, подсчитывают, кому сколько досталось. Тот игрок, у кого оказалось их больше всего, и есть победитель.