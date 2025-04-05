Тайна Лохнесского чудовища: камеру, которая 55 лет снимала озеро, подняли с глубины

В Шотландии под водой нашли старую камеру, которую ранее использовали для съемки легендарного Лохнесского чудовища. Находку обнаружил подводный аппарат Boaty McBoatface во время плановых испытаний.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Что известно об интересной находке

Как сообщили представители Национального океанографического центра, камера длительное время находилась на глубине более 100 метров. Специалисты предполагают, что камера пролежала под водой более полувека.

Хотя мы и не ожидали такой находки, приятно осознавать, что нам удалось вернуть общественности маленький кусочек истории охоты на Несси,

– отметил инженер Национального океанографического центра Сэм Смит.



Под водой нашли старую камеру / Фото PA

Идентифицировать устройство помог известный исследователь Лох-Несса Адриан Шайн. Он рассказал, что камера принадлежала Рою МакКалу – сотруднику Лох-Несского бюро расследований и профессору Чикагского университета. Таких камер в 1960-х годах было 6, и каждая была частью уникальной подводной "ловушки" с приманкой и часовым механизмом.

Это была гениальная конструкция: камера Instamatic с часовым механизмом и встроенной вспышкой делала четыре снимка, если леску с приманкой над ней дергали. Примечательно, что корпус сохранил устройство в сухости более 55 лет на глубине более 130 метров,

– рассказал Шайн.

К сожалению, фотографии, сделанные камерой, не принесли доказательств существования чудовища – на них только дно озера.

Ранее основатель организации Loch Ness Exploration Алан Маккенн, решил объяснить тайну Лохнесского чудовища. Исследователь убежден, что многочисленные свидетельства о странном существе, обитающем в глубинах шотландского озера, могут быть объяснены природным явлением – стоячими волнами.