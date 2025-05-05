Группа квадроберов "атакует" фастфуд: видео распространяется по сети

Киевский блогер собирает группу людей и снимает с ними видео в заведениях быстрого питания. Момент с очередной съемки начал распространяться по сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Что известно об "атаках" фастфудов в Киеве

Блогер в столице снимает юмористические абсурдные видео в заведениях быстрого питания.

Армия людей забегает в McDonald's: смотрите видео

В понедельник, 5 мая, в столичных телеграмм-каналах появилось новое видео. На нем группа людей в масках голубей образуют хаос в KFC на Позняках.

На видеоролике видно, что к этому причастен вышеупомянутый блогер.

В телеграмм-канале написали, что "квадроберы массово атакуют KFC на Позняках".