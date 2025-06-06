"Помирим Трампа и Маска за 24 часа": соцсети шутят из-за скандала в США

Миллиардер и основатель компании SpaseX Илон Маск побил кувшины с главой США Дональдом Трампом. Все из-за того, что Трамп якобы фигурирует в делах Эпштейна о соблазнении малолетних, организации секс-вечеринок для мировой элиты и торговле людьми.

Соцсети сразу же взорвались мемами и шутками о ссоре двух едва ли не самых влиятельных людей США. Реакции украинцев для вас собрал 24 Канал.

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Как реагируют соцсети

Скандал вызвал реакцию далеко за пределами США – украинцы активно следят за конфликтом и делятся своими мыслями в интернете. В соцсетях распространяются шутки, что "и этот сериал интереснее Netflix".



Трамп и Маск обменялись обвинениями / Фото из сети



Украинцы выражают свое беспокойство / Фото из сети



Утро начинается со скандала / Фото из сети



Тем временем украинцы / Фото из сети

На фоне обещаний Трампа завершить войну России против Украины за 24 часа соцсети пошутили, что Зеленский справился бы лучше. Конечно, в контексте ссоры Маска и Трампа.



Зеленский бы справился / Фото из сети



Так работает карма / Фото из сети



Битва титанов / Фото из сети



Готовимся к походу Маска на Вашингтон / Фото из сети

Что известно о скандале

Илон Маск заявил, что Дональд Трамп может быть причастен к делам Джеффри Эпштейна. Он намекнул на возможное участие Трампа в секс-скандалах. "Файлы Эпштейна" включают тысячи страниц свидетельств, документов и имен, рассекреченных в 2024 – 2025 годах.

Расследование вели с 2002 года, в частности ФБР. В документах упоминается много известных людей, которые могли бывать на вечеринках Эпштейна или летать на его частном самолете. Дональд Трамп выразил свое разочарование Илоном Маском.