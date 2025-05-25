Антиквар нашел столетнюю бутылку Coca-Cola: сколько она стоит

Коллекционер нашел уникальную бутылку Coca-Cola, которой более 100 лет. Она была запечатана и стоила всего 75 долларов.

Теперь он может продать ее в разы дороже! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Своей историей мужчина поделился на форуме Reddit. Он отметил, что старая бутылка Coca-Cola превратилась в его самое ценное сокровище. Эта бутылка – это настоящий артефакт с исторической ценностью.

Интересно! Ранее самая старая найденная бутылка датировалась только 1940 годами.



Антиквар нашел столетнюю бутылку Coca-Cola / Фото Reddit

За сколько можно продать уникальную находку

Желая узнать больше о бутылке, американец представил ее экспертам шоу Antiques Roadshow. Оценщик признался, что не знает, сколько точно стоит эта бутылка, но ее можно продать от 1000 долларов и выше. Главным фактором стала ее уникальность: изделие не было вскрыто более века.

Вице-президент Клуба коллекционеров Coca-Cola Дэн Дин подтвердил, что такие бутылки с прямыми стенками действительно производили до появления современной фирменной формы. Особенно редкими считаются экземпляры с оригинальной укупоркой и обозначением города на стекле.

Реакция сети

Пользователи Reddit поддержали коллекционера. Вот, какие комментарии они оставляли под постом:

"Это невероятно! Запечатанная бутылка Coca-Cola начала XX века – настоящее сокровище",

"Ее место в музее, однозначно",

"Напишите письмо кому-нибудь из отдела маркетинга Coca-Cola или музея и спросите, не хотят ли они у вас его купить".

Ранее американка неожиданно для себя нашла на стоянке кофейни Starbucks в Уилмингтоне, штат Северная Каролина перстень. Речь идет о древней реликвии, которая датируется 1938 годом.