Мужчина был шокирован, заглянув в банку из-под кофе: что было внутри

Коллекционер из американского штата Массачусетс обнаружил настоящий клад в старой банке из-под кофе. 25-летний мужчина отыскал многочисленные ценные монеты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что нашел коллекционер

Мужчина, по имени Джесси открыл старую банку из-под кофе. Внутри он нашел монеты:

пенни,

5-центовики Буффало и Томаса Джефферсона,

монеты Меркурия и Рузвельта,

доллары Моргана,

различные современные и старинные иностранные монеты.

Интересно! Ранее американец купил на блошином рынке за 4 доллара картину, которая оказалась оригинальным экземпляром Декларации независимости США.

Мужчина был шокирован, обнаружив находку.

Я дрожал, когда открыл банку и увидел, что там внутри. Провел минимум час, считая их и разбираясь, что к чему,

– рассказывает Джесси.

Мужчина нашел монеты в банке из-под кофе, сколько стоят артефакты / Фото Reddit

Сколько можно заработать на этом

Предварительно, по оценке самого коллекционера, монеты могут стоить около 190 долларов. Однако это не окончательная стоимость. Ведь Бретт Эллиотт из компании APMEX Inc подсчитал, что только 2 доллара Моргана содержат серебра примерно на 100 долларов.

Особое внимание экспертов привлекла монета Меркурия. Если ошибка в дате, которую она имеет, подтвердится, то стоимость монеты может достигать тысяч долларов.