Рекорд в Зоне отчуждения: в Чернобыле появилось новое стадо оленей

На территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника зафиксировали редкое явление – там появилось целое стадо благородных оленей. Известно, что оно насчитывает рекордные 23 особи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Смотрите также Как царапина кота может вызвать слепоту: медики объяснили как защититься

Это подтвердили во время ежегодных маршрутных учетов копытных животных. Интересно, что посчитать животных удалось необычным способом – с помощью оставленных экскрементов.

Справка. Поскольку копытные оставляют фекалии до 20 раз в сутки, это позволяет точно определить не только количество животных, но и маршруты их передвижения.

Кроме того, ученые применяют методы визуального наблюдения. Чаще всего животных замечают с транспортного средства – увидев машину, олени останавливаются, настороженно наблюдают, а затем исчезают в зарослях. Иногда для наблюдения за копытными приходится маскироваться в естественной среде.



В Чернобыле появилось новое стадо оленей / Фото Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника

Анализ собранных данных также показал, что в заповеднике возросла нагрузка на пастбища. Как следствие - уменьшение запасов сухой травяной массы, что, в свою очередь, положительно влияет на биоразнообразие и снижает риски возникновения масштабных пожаров.

Ранее работники заповедника уже отметили увеличение численности краснокнижных лошадей Пржевальского и благородного оленя. Именно последний вид продемонстрировал рекордный рост – выявленное стадо из 23 особей является крупнейшим за все время наблюдений в заповеднике.

В общем, результаты весенних учетов и наблюдений свидетельствуют о положительной динамике: численность отдельных видов растет, ареалы расширяются, а пастбища активно используются,

– подытожили в Чернобыльском заповеднике.

Животные в Чернобыльском заповеднике: что об этом известно

После аварии на ЧАЭС в 1986 году почти вся территория в радиусе 30 км была эвакуирована. Но природа не осталась пустой. За более чем 30 лет в зоне обновились популяции волков, рысей, лисиц, кабанов, оленей, косуль. Птицы, в частности орлы, совы, черные аисты, гнездятся в большом количестве.

А как насчет радиации

Известно, что радиационный фон в зоне – неоднородный. Есть "горячие точки", где уровень значительно превышает норму. Но есть и места, где уровень радиации уже близок к естественному фону. У большинства животных нет внешних признаков мутаций. Но на клеточном уровне ученые фиксируют некоторые генетические изменения (например, снижение иммунитета или повышенная мутационная активность).