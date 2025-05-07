Пенсионер из Алжира имеет фото со всем Голливудом: один снимок ошеломил сеть

Пенсионер из Алжира обожает фотографироваться со звездами. У него накопилась огромная пачка фотографий со знаменитостями.

Об интересной коллекции пенсионера рассказала украинка, которой посчастливилось познакомиться с этим человеком. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток @Amina.

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Коллекция пенсионера поражает

Мужчина показал, что имеет фото с Джессикой Альбой, Пэрис Хилтон, Робертом Дауни-младшим, Джеки Чаном, Рианной, Моникой Белуччи, Гарри Стайлсом, Норманом Ридусом, Джейком Джилленголом, Оуэном Уилсоном.

И это еще даже далеко не половина знаменитостей, с которыми смог сфотографироваться мужчина.

Однако больше всего люди не рассчитывали увидеть, что в этой коллекции у алжирца будет с Владимиром Зеленским.

Это изрядно удивило комментаторов и женщину, которая снимала мужчину на видео. "Зеленский? Это же мой президент", – воскликнула она, когда увидела фотографию.

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Пользователи тиктоку шутят, что на самом деле этот пенсионер – главная знаменитость. Это объясняет, почему с ним хотят фотографироваться все звезды.

"Кто он такой, что все знаменитости с ним фотографируются?".

"Я не ожидала увидеть фото с Зеленским".

"Это не он с ними фотографируется, это они фотографируются с ним!".

Современные пенсионеры не перестают удивлять. Например, недавно бабушка установила мировой рекорд, продержавшись в планке более 5 минут. 82-летняя американка стала самым пожилым человеком, который выполнил это упражнение.