Полиция из Нидерландов изъяла 4-килограммовую "раковину" из наркотиков

В нидерландском городе Звейндрехт полиция изъяла 4 килограмма экстази, которые были замаскированы под раковину для умывания. Также в рамках этой спецоперации удалось обнаружить 6 килограммов амфетамина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

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Что нашла полиция

Инцидент произошел в нидерландском городе Звейндрехт. Однажды полиция заметила автомобиль, который выезжал из дома в Звейндрехте. Во время выборочной проверки авто остановили, а внутри обнаружили 6 килограммов амфетамина. Правоохранители арестовали 35-летнего мужчину, который был водителем авто.

Через некоторое время неподалеку того же места заметили 33-летнюю женщину, которая выходила из того же дома с коробкой в руках.

В коробке было заряженное огнестрельное оружие. Женщину, вероятно, предупредили после того, как был арестован мужчина,

– говорится в сообщении.

В другой коробке, стоявшей рядом с мусорным баком, была упакована "раковина", состоящая из почти четырех килограммов экстази.



Раковина с наркотиками / Фото полиции Нидерландов

Это уже не первый случай, когда правоохранители обнаруживают наркотики в неожиданных местах и упаковках.