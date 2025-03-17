Поліція з Нідерландів вилучила 4-кілограмову "раковину" з наркотиків
- Поліція у Звейндрехті вилучила 4 кілограми екстазі, замасковані під раковину, і 6 кілограмів амфетаміну.
- Затримано 35-річного чоловіка та 33-річну жінку, причетних до перевезення наркотиків і зброї.
У нідерландському місті Звейндрехт поліція вилучила 4 кілограми екстазі, які були замасковані під раковину для умивання. Також у межах цієї спецоперації вдалося виявити 6 кілограмів амфетаміну.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
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Що знайшла поліція
Інцидент стався у нідерландському місті Звейндрехт. Одного дня поліція помітила автомобіль, який виїжджав з дому у Звейндрехті. Під час вибіркової перевірки авто зупинили, а всередині виявили 6 кілограмів амфетаміну. Правоохоронці заарештували 35-річного чоловіка, який був водієм авто.
Через певний час неподалік того ж місця помітили 33-річну жінку, яка виходила з того ж будинку з коробкою в руках.
У коробці була заряджена вогнепальна зброя. Жінку, ймовірно, попередили після того, як був заарештований чоловік,
– мовиться у повідомленні.
В іншій коробці, що стояла поруч зі сміттєвим баком, була запакована "раковина", що складалась із майже чотирьох кілограмів екстазі.
Раковина з наркотиків / Фото поліції Нідерландів
Це вже не перший випадок, коли правоохоронці виявляють наркотики в несподіваних місцях та упаковках.
- Так, у 2024 році під час одного з обшуків був виявлений "садовий гном", насправді зроблений з майже двох кілограмів екстазі.
- У 2023 році з екстазі були зроблені "великодні кролики". Їх вилучили на митному контролі аеропорту Брюсселя.
- А у столичному аеропорту "Бориспіль" затримали жінку з партією екстазі в солодощах.