Так трапилося і з дворічною кішкою, на ім'я Тіллі, що мешкає в місті Вейбрідж, графство Суррей. Вона вирушила в авантюрну подорож, пише 24 Канал з посиланням на NY Post.
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Кішка втекла з дому і поїхала поїздом
Пухнаста мандрівниця вирушила в самостійну подорож від свого будинку до лондонського вокзалу Ватерлоо, подолавши відстань у понад 27 кілометрів.
Зрозумівши, що кішка зникла, її власник Майкл розпочав пошуки, які врешті-решт привели його до Тіллі, що перетнула майже все місто.
Кішка втекла з дому і поїхала поїздом / Фото Michael Hardy / SWNS
Співробітники залізничної компанії надихнулися історією кішки-мандрівниці й вирішили видати їй персональний проїзний квиток. Ця картка дозволить Тіллі вільно подорожувати до кінця свого життя.
На випадок, якщо наша вусата мандрівниця знову захоче вирушити в котячу пригоду, ми вирішили видати Тіллі її власну смарткарту Cat2Go,
– сказали співробітники компанії господареві кішки.
Так, Тіллі отримала право на безплатні подорожі всією мережею компанії протягом своїх дев'яти життів.