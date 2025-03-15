Так, є місце на планеті, де не зафіксували ні одного павука. Про це пише 24 Канал.

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Де немає павуків

Антарктида – єдиний континент у світі, на якому не живуть павуки. Це пов'язано з екстремально низькими температурами та відсутністю постійних джерел їжі.

Хоча в природних умовах Антарктиди павуків немає, вони можуть випадково потрапляти на наукові станції разом із людьми, обладнанням або припасами. Втім, такі завезені павуки не є частиною місцевої екосистеми й зазвичай не виживають довго через суворі кліматичні умови.

Також слід зазначити, що науковці уважно контролюють ввезення будь-яких організмів на материк, оскільки Антарктида маю вразливу екосистему.



Павуків на Антарктиді немає / Національний антарктичний науковий центр

А ось в таких холодних країнах, таких як Ісландія чи Гренландія, павуки все ж є, хоч і в дуже малій кількості. Водночас в Ісландії також є плюси – там абсолютно немає комарів.