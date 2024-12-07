Сухі долини повністю виправдовують свою назву, оскільки це одне з найпосушливіших місць на планеті. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому у Сухих долинах немає снігу

Це офіційно найсухіше місце на Землі. Попри те, що мовиться про Антарктиду, Сухі долини вільні від льоду та снігу вже впродовж близько 8 мільйонів років.

За підрахунками вчених, у деяких районах Сухої долини не було дощів вже 2 мільйони років. В інших трапляються невеликі опади, однак лише до 10 сантиметрів впродовж року.

Це пов’язано з тим, що гори в цьому районі перешкоджають потраплянню вологи на низинні землі.

Крім того, сильні вітри, відомі як катабатичні, випаровують будь-яку потенційну вологу з повітря ще до того, як вона досягне землі.

Довідка. Катабатичні вітри сягають у Сухій долині швидкості до 320 кілометрів на годину – це найбільша швидкість вітрів на Землі.

До речі, також там є відомий Кривавий водоспад, вода в якому яскравого червоного кольору. Цей колір спричинений високим рівнем оксиду заліза.



Кривавий водоспад у Сухій долині / Вікіпедія

Сухі долини дуже схожі до природних умов Марса. Через це NASA навіть проводило там випробування космічних апаратів.