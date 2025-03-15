Так, есть место на планете, где не зафиксировали ни одного паука. Об этом пишет 24 Канал.
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Где нет пауков
Антарктида – единственный континент в мире, на котором не живут пауки. Это связано с экстремально низкими температурами и отсутствием постоянных источников пищи.
Хотя в естественных условиях Антарктиды пауков нет, они могут случайно попадать на научные станции вместе с людьми, оборудованием или припасами. Впрочем, такие завезенные пауки не являются частью местной экосистемы и обычно не выживают долго из-за суровых климатических условий.
Также следует отметить, что ученые внимательно контролируют ввоз любых организмов на материк, поскольку Антарктида имею уязвимую экосистему.
Пауков на Антарктиде нет / Национальный антарктический научный центр
А вот в таких холодных странах, таких как Исландия или Гренландия, пауки все же есть, хоть и в очень малом количестве. В то же время в Исландии также есть плюсы – там абсолютно нет комаров.