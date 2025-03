Разрывает сеть: танец из ситкома "Принц из Беверли Хиллз" стал трендом в тиктоке

Соцсети последние несколько недель разрывает трек ANXIETY – Sleepy Hallow. Но мало кто знает, откуда он взялся и как приобрел популярность.

Все, что известно о вирусном тренде – читайте в материале 24 Канала.

Откуда взялся этот тренд

Сейчас тикток буквально кишит видео под популярный трек исполнителя Sleepy Hallow. Люди снимают интересные видео, рассказывая о своей жизни, смеясь над забавными ситуациями или же просто танцуют под этот трек.

Известно, что сама песня и соответствующий танец пошли из известного американского ситкома "Принц из Беверли-Хилз". В сцене мы видим девочку, которая танцует в ночной рубашке в своей комнате. К ней присоединяется главный герой в костюме и кепке. Вместе они танцуют зажигательный танец.

Оригинальная сцена: смотрите видео

На волне этого тренда в сети появляются десятки вариаций танца: одни добавляют к нему современные элементы, другие полностью копируют оригинальные движения.

Танец завирусился в сети: смотрите видео

Почему этот трек так понравился людям

На это есть несколько причин?

Ностальгия по 90-м. "Принц из Беверли-Хилз" был одним из самых популярных ситкомов 90-х, поэтому многие помнят его с детства или юности.

"Принц из Беверли-Хилз" был одним из самых популярных ситкомов 90-х, поэтому многие помнят его с детства или юности. Легкость и юмор. Танец настолько простой и забавный, что его хочется повторить. Это идеально соответствует тренду TikTok, где короткие веселые видео мгновенно становятся "вирусными".

Танец настолько простой и забавный, что его хочется повторить. Это идеально соответствует тренду TikTok, где короткие веселые видео мгновенно становятся "вирусными". Объединение поколений. Некоторые открывают для себя сериал впервые, тогда как другие вспоминают его с приятной ностальгией. Все вместе делятся видео, комментариями и собственными попытками воспроизвести танец.

Независимо от подхода к тренду, общий месседж остается неизменным: немножко юмора, зажигательный ритм и упоминание о любимом ситкоме могут подарить хорошее настроение на целый день.

О чем поется в песне

Мало, кто знает, но песня имеет не только зажигательный ритм, но и не менее интересный перевод:

Anxiety

Тревожность

Keep on trying me

Продолжает испытывать меня

Feel it quietly

I feel it silently

Tryna silence me, yeah

Пытается заставить меня замолчать, да



Anxiety

Anxiety

Shake it off of me

Shake it off

Somebody's watching me (Doechii on the beat)

Кто-то следит за мной (Этот ритм от Дойчи)

It's my anxiety

Это моя тревожность

Слова песни ANXIETY – Sleepy Hallow: смотрите видео