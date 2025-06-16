Обеспечивает сам да еще и донатит: Садовый признался, сколько зарабатывает "кошачий мэр Львова"
- Кот Левчик, символ Львова, живет в городском совете с 2019 года и зарабатывает до 4 тысяч гривен на рекламе в Instagram.
- Заработанные средства Левчик использует для поддержки бездомных животных и ВСУ, собрав 144 тысячи гривен с фондом "Вернись живым".
Кот Левчик – это не просто кот, а настоящий символ Львова. Уже более пяти лет он живет во Львовской городской ратуше, где получил шутливое, но почетное звание "кошачьего мэра".
Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый в комментарии Радио Свобода, передает 24 Канал.
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Левчик появился в городском совете еще в 2019 году, когда его подобрали на улице. С тех пор он стал любимцем работников мэрии, регулярно появляется на официальных мероприятиях, а его фото часто публикуют в социальных сетях Львовского городского совета.
Сколько зарабатывает кот Левчик
Секретом заработка "кошачьего мэра Львова" поделился сам Андрей Садовый. Как известно, Левчик имеет свою инстаграм-страницу, где иногда появляется реклама. По словам Садового, в "хорошие дни" Левчик может зарабатывать до 4 тысяч гривен на рекламе.
Он полностью обеспечивает себя сам, а остальные заработанные средства идут на помощь бездомным животным. Вместе с фондом "Вернись живым" котик собрал 144 тысячи гривен в поддержку ВСУ.
Какой кот столько зарабатывает для украинской армии? Он выполняет хорошую функцию,
– отметил Садовый.
Сколько зарабатывает кот Левчик: смотрите видео
Мэр Львова также добавил, что Левчик играет важную роль в городском совете, и даже помогает заключать сделки.
"Иногда происходят сложные переговоры. Приходит Левчик – и все становятся добрее. Благодаря ему решаются вопросы, подписываются соглашения", – сказал мэр Львова.
Интересно! Ранее журналисты 24 Канала пообщались с кошачьим мэром Львова. В интервью Левчик рассказал, что активно работает над котополитикой и стремится обеспечить качественную жизнь для всех жителей города, в том числе и животных.