Супруги перепутали чемоданы и едва не сели за решетку: что было внутри

Курьезный инцидент произошел с тайскими супругами, когда пара впервые отправилась за границу. Они по ошибке перепутали чемоданы и взяли чужой багаж.

Что было внутри чемодана

Как выяснилось впоследствии, внутри перепутанного чемодана было 24 килограмма каннабиса. Этот инцидент произошел в аэропорту Суварнабхуми, что в Таиланде. Настоящий владелец чемодана быстро сообщил об исчезновении багажа, но сотрудники аэропорта не смогли связаться с супругами, поскольку номер был зарегистрирован на их дочь, которая организовала поездку.



Пара спокойно сделала пересадку и уже в Японии обнаружила, что чемодан не открывается. В конце концов они поняли, что этот чемодан им не принадлежит. Когда они открыли чемодан, то увидели 24 килограмма сушеной конопли.

Интересно знать! Каннабис (конопля) – это растение, которое содержит психоактивные вещества и используется как в рекреационных, так и в медицинских целях. Она имеет долгую историю использования в различных культурах и остается предметом дискуссий в научной, медицинской и правовой среде.

Что было дальше

Правоохранители в аэропорту сразу же начали расследование. В конце концов, японские таможенные службы убедились, что супруги не намеревались провозить наркотики. И уже на следующий день пара смогла продолжить свой отдых у подножия Фудзи.

Не менее интересную находку полиция обнаружила в Нидерландах. Там правоохранители изъяли 4-килограммовую "раковину" из наркотиков.