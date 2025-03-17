Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Что нашла полиция
Инцидент произошел в нидерландском городе Звейндрехт. Однажды полиция заметила автомобиль, который выезжал из дома в Звейндрехте. Во время выборочной проверки авто остановили, а внутри обнаружили 6 килограммов амфетамина. Правоохранители арестовали 35-летнего мужчину, который был водителем авто.
Через некоторое время неподалеку того же места заметили 33-летнюю женщину, которая выходила из того же дома с коробкой в руках.
В коробке было заряженное огнестрельное оружие. Женщину, вероятно, предупредили после того, как был арестован мужчина,
– говорится в сообщении.
В другой коробке, стоявшей рядом с мусорным баком, была упакована "раковина", состоящая из почти четырех килограммов экстази.
Раковина с наркотиками / Фото полиции Нидерландов
Это уже не первый случай, когда правоохранители обнаруживают наркотики в неожиданных местах и упаковках.
- Так, в 2024 году во время одного из обысков был обнаружен "садовый гном", на самом деле сделанный из почти двух килограммов экстази.
- В 2023 году из экстази были сделаны "пасхальные кролики". Их изъяли на таможенном контроле аэропорта Брюсселя.
- А в столичном аэропорту "Борисполь" задержали женщину с партией экстази в сладостях.