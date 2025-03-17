Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що знайшла поліція

Інцидент стався у нідерландському місті Звейндрехт. Одного дня поліція помітила автомобіль, який виїжджав з дому у Звейндрехті. Під час вибіркової перевірки авто зупинили, а всередині виявили 6 кілограмів амфетаміну. Правоохоронці заарештували 35-річного чоловіка, який був водієм авто.

Через певний час неподалік того ж місця помітили 33-річну жінку, яка виходила з того ж будинку з коробкою в руках.

У коробці була заряджена вогнепальна зброя. Жінку, ймовірно, попередили після того, як був заарештований чоловік,

– мовиться у повідомленні.

В іншій коробці, що стояла поруч зі сміттєвим баком, була запакована "раковина", що складалась із майже чотирьох кілограмів екстазі.



Раковина з наркотиків / Фото поліції Нідерландів

Це вже не перший випадок, коли правоохоронці виявляють наркотики в несподіваних місцях та упаковках.