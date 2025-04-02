Усе через мільярдера Ілона Маска, якого підозрюють у вживанні наркотиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

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Шерріл закликала захистити США від "безрозсудної некомпетентності"

У тексті законопроєкту йдеться про те, якщо тест держслужбовець провалить, то йому загрожує відсторонення від федеральної служби щонайменше на рік.

Мікі Шерріл пригадала скандал із витоком секретної інформації із чату в Signal. Нагадаємо, що тоді журналіст Джеффрі Голдберг випадково потрапив у секретний чат адміністрації Трампа, де обговорювали удари по Ємену. За його словами, він отримав запит на приєднання від користувача, на ім'я Майк Волц.

Тож конгресвумен заявила, що "зараз важливіше, ніж будь-коли, захистити американців від безрозсудної некомпетентності та кричущої зневаги до національної безпеки з боку адміністрації Трампа".

Ті, хто має доступ до конфіденційної інформації, повинні пройти ретельну перевірку, чіткі очі та виявляти розсудливість,

– сказала Шерілл,

Також вона посилалася на статтю Wall Street Journal у 2024 році, у якій стверджували, що Ілон Маск нібито вживав незаконні наркотики, а саме ЛСД, кокаїн, екстазі, гриби та кетамін.

Хоча адвокат мільярдера запевняв, що його клієнт "регулярно і випадково" робить тести в SpaceX і ніколи не провалював жодного із них.

Наразі Маск та увесь його Департамент державної ефективності уряду США (DOGE) є спеціальними держслужбовцями, тож, згідно із законопроєктом Шерріл, їх також можуть змусити проходити тест.

Вона зауважила, що співробітники DOGE "мають дотримуватися тих самих стандартів, що й інші службовці виконавчої влади".

Щоправда, в Axios зауважують, що закон навряд чи ухвалять, бо Палату представників та Сенат контролюють республіканці.