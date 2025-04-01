Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому DOGE може припинити існування

Трамп розповів, що Маск буде доступний йому як спеціальний державний службовець лише впродовж 130 днів. Він додав, що мільярдер в певний момент захочу повернутися до себе в компанію.

Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться. Я б залишив його так довго, як зможу. Він дуже талановитий хлопець, чи знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він виконав хорошу роботу. У якийсь момент Ілон захоче повернутися у свою компанію,

– зазначив Трамп.

Також у президента США поцікавилися, чи продовжить DOGE свою діяльність за відсутності Маска. Трамп вважає, що глави федеральних агентств "багато чого дізналися" про те, як виконувати роботу самостійно, тому деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

"Знаєте, в якийсь момент, я думаю, це закінчиться. Настане момент, коли секретарі зможуть зробити цю роботу і зробити її дуже, знаєте, як ми говоримо, скальпелем, і це те, чого ми хочемо", – додав американський лідер.

Нагадаємо, що адміністрація Трампа звільнила майже всіх співробітників Інституту миру США. Це відбулося в межах ініціативи Маска, якому надано повноваження скорочувати федеральні витрати.