Про наслідки удару повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Геннадія Труханова. Посадовець поділився першими подробицями 22 квітня близько 1:00.

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Труханов зазначив, що росіяни поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі Одеси. На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби.

Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку,

– написав міський голова.

За словами мера, зранку 22 квітня розгорнуть оперативний штаб районної адміністрації. Там люди зможуть отримати консультацію щодо того, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, та отримати компенсацію за програмою єВідновлення.

Громадські та благодійні організації допоможуть містянам з наборами для тимчасового закриття віконних отворів.

Як повідомили в ОВА, станом на 1:20 відомо про трьох постраждалих внаслідок російського масованого удару. Медики надають їм всю необхідну допомогу.