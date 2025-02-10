Чтобы достать его пришлось привлекать спецназовцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Черниговской области. Отмечается, что сообщение об инциденте поступило еще 6 февраля.

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Нападение на работника ТЦК закончилось выламыванием дверей

Так, на одной из улиц Чернигова во время оповещения граждан работниками ТЦК и СП мужчина отказался предоставить документы для проверки, вел себя агрессивно, замахнулся на одного из военных телескопической дубинкой, после чего распылил ему в лицо перцовый баллончик и убежал.

Подозреваемого оперативно идентифицировали – оказалось, что это 43-летний горожанин.

После содеянного мужчина закрылся в своей квартире. При силовой поддержке бойцов батальона полиции особого назначения в квартире мужчины полицейские провели неотложный обыск с привлечением кинолога,

– указывают в полиции.

В ходе следственного действия полицейские изъяли телескопическую дубинку, почти 1 килограмм конопли и около 200 патронов различного калибра.

Как происходило задержание нападающего: смотрите видео

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном нанесении побоев или причинении легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу, незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного Кодекса Украины.

Также следователи готовят сообщение злоумышленнику о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.