24 Канал собрал всю информацию и комментарии относительно жестокого избиения львовского преподавателя.

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Что известно о похищении Степана Бильченко

Близкий друг господина Степана Бильченко Влад Коновалов сообщил, что мужчина исчез утром, не дойдя до работы. По его информации, преподавателя забрали в Лычаковско-Железнодорожный РТЦК и СП, где его якобы заставили обновить учетные данные. Однако вместо этого его доставили на ВВК. Осмотр проходил не по правилам, всего за два часа врачи признали его годным к службе.

Большинство врачей он даже не посетил. Степан страдает синдромом обструктивное апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: "Если сейчас не беспокоит – значит, здоров". Его незаконно удерживали целый день, морально давили, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, что он якобы прибыл по вызову в 19:00,

– говорится в сообщении господина Владислава.

Он также добавил, что Степана Бильченко не имели права мобилизовать, ведь он имеет законные основания для отсрочки: работает преподавателем во Львовском национальном университете имени Ивана Франко и проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям. Мужчина даже утверждены документы, согласно которым, ему нельзя брать оружие в руки.

Во Львове Степана долго не задерживали, – добавляет его друг. Мужчину, вероятно, повезли в учебный центр. Что произошло после этого господин Владислав не знает, но уверяет: на следующий день ученого нашел на обочине трассы случайный человек, который вызвал скорую. У Степана Бильченко диагностировали отек мозга, перелом черепа, и гематомы. Сейчас мужчина, по словам его друга, находится в критически тяжелом состоянии.

Хочу добавить, что у человека забрали самое ценное – сознание, потому что с какой силой надо было бить, чтобы переломать череп! Его друг, который во Львове сказал, что есть положительные прогнозы ... Степан является светлым и добрым умным человеком, в трудные времена он всегда умел найти добрые слова поддержки, которые были наполнены мудростью, эмпатией, добротой и любовью,

– пишет Влад Коновалов.

В общественной организации Gender Stream, где Степан Бильченко исполняет обязанности монитора преступлений, вызванных ненавистью к ЛГБТКИ+, отметили, что уже начато уголовное расследование по жестокому избиению мужчины. Они также добавили, что мама Степана сейчас собирает деньги на его лечение.

Мы призываем к публичному рассмотрению этой ситуации, выяснения всех обстоятельств нападения. Со своей стороны привлечемся к выяснению, не был ли он совершен на почве ненависти с гомофобным мотивом,

– отмечают представители организации.

Львовский музыкант на псевдоним Dan отметил, что избиение и критическое состояние Степана Бильченко сейчас – это результат мобилизации. Люди под каждым постом очень бурно реагируют на инцидент.

Что говорят во Львовском ТЦК и СП

На ситуацию отреагировали во Львовском областном ТЦК и СП. Там сообщили, что во время проверки документов господина Степана сотрудники обнаружили, что он не стоит на воинском учете. Его отправили на осмотр врачей, которые якобы установили, что он здоров. Мужчина не имел при себе никаких документов, которые бы подтверждали его состояние здоровья. В ТЦК также прокомментировали имеющиеся у пострадавшего основания для отсрочки.

Напоминаем, что в образовательной сфере, в которой работал гражданин Бильченко, право на получение отсрочки от военной службы имеют научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень. Гражданин Бильченко, который работал лаборантом, не приобретал самостоятельного права на отсрочку. Напоминаем также, что согласно Закону Украины об альтернативной военной службе в период военного положения не применяется,

– отмечают во Львовском ТЦК.

Учитывая это, господина Степана и призвали на военную службу. 6 февраля он в статусе солдата был доставлен в воинскую часть А2900, где якобы должен был пройти базовую общую военную подготовку. Военнослужащие пишут, что не совершали противоправных действий к Степану Бильченко.

Мужчина травмировался сам

Изданию РБК-Украина удалось узнать от своих источников, что Степан Бильченко травмировался из-за того, что по дороге выпрыгнул из авто. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства жуткого события.

Как ситуацию комментируют в воинской части

Степана Бильченко, вероятно, отправили в 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск. Там рассказали, что господин Степан якобы сбежал из части 7 февраля, совершив СЗЧ. Почему он был избит и как оказался на трассе, работники части не рассказывают, но отметили, что военные к этому не причастны.



В учебном центре ответили на комментарии людей относительно инцидента / Скриншот

Его никто не калечил, пусть друг расскажет о самокалечении бегуна,

– ответили работники части на комментарии неравнодушных людей.

В учебном центре добавили, что мужчина лично признался правоохранителям, что сбежал с места несения службы. Больше подробностей нет, кто причастен к избиению преподавателя – пока неизвестно. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства жуткого события.