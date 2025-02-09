24 Канал зібрав усю інформацію та коментарі щодо жорстокого побиття львівського викладача.

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Що відомо про викрадення Степана Більченка

Близький друг пана Степана Влад Коновалов повідомив, що чоловік зник зранку, не дійшовши до роботи. За його інформацією, викладача забрали до Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП, де його нібито змусили оновити облікові дані. Однак замість цього його доправили на ВЛК. Огляд проходив не за правилами, усього за дві години лікарі визнанли його придатним до служби.

Більшість лікарів він навіть не відвідав. Степан страждає на синдром обструктивне апное сну (ОАС), проте комісія заявила: "Якщо зараз не турбує – значить, здоровий". Його незаконно утримували цілий день, морально тиснули, залякували, виписали повістку та змусили підписати документ, що він нібито прибув за викликом о 19:00,

– йдеться в повідомленні пана Владислава.

Він також додав, що Степана Більченка не мали права мобілізувати, адже він має законні підстави для відстрочки: працює викладачем у Львівському національному університеті імені Івана Франка та проходив альтернативну службу через релігійні переконання. Чоловік навіть затверджені документи, згідно з якими, йому не можна брати зброю до рук.

У Львові Степана довго не затримували, – додає його друг. Чоловіка, ймовірно, повезли до навчального центру. Що сталося після цього пан Владислав не знає, але запевняє: наступного дня науковця знайшов на узбіччі траси випадковий чоловік, який викликав швидку. У Степана Більченка діагностували набряк мозку, перелом черепа, та гематоми. Наразі чоловік, за словами його друга, перебуває в критично важкому стані.

Хочу додати, що в людини забрали найцінніше – свідомість, бо з якою силою треба було бити, щоб переламати череп! Його друг, який у Львові сказав, що є позитивні прогнози… Степан є світлою і доброю розумною людиною, у важкі часи він завжди вмів знайти добрі слова підтримки, які були наповнені мудрістю, емпатією, добротою та любов'ю,

– пише Влад Коновалов.

У громадській організації Gender Stream, де Степан Більченко виконує обов'язки монітора злочинів, спричинених ненавистю до ЛГБТКІ+, зазначили, що вже розпочате кримінальне розслідування щодо жорстокого побиття чоловіка. Вони також додали, що мама Степана зараз збирає гроші на його лікування.

Ми закликаємо до публічного розгляду цієї ситуації, з'ясування всіх обставин нападу. Зі свого боку залучимось до з'ясування, чи не був він скоєний на грунті ненависті з гомофобним мотивом,

– зазначають представники організації.

Львівський музикант на псевдонім Dan зазначив, що побиття і критичний стан Степана Більченка нині – це результат мобілізації. Люди під кожним постом дуже бурхливо реагують на інцидент.

Що кажуть у Львівському ТЦК і СП

На ситуацію відреагували у Львівському обласному ТЦК і СП. Там повідомили, що під час перевірки документів пана Степана співробітники виявили, що він не стоїть на військовому обліку. Його відправили на огляд лікарів, які нібито встановили, що він здоровий. Чоловік не мав при собі ніяких документів, які б підтверджували його стан здоров'я. В ТЦК також прокоментували наявні в постраждалого підстави для відстрочки.

Нагадуємо, що в освітній сфері, в якій працював громадянин Більченко, право на отримання відстрочки від військової служби мають наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь. Громадянин Більченко, який працював лаборантом, не набував самостійного права на відстрочку. Нагадуємо також, що згідно з Законом України про альтернативну військову службу в період воєнного стану не застосовується,

– зазначають у Львівському ТЦК.

Враховуючи це, пана Степана і призвали на військову службу. 6 лютого він у статусі солдата був доставлений до військової частини А2900, де нібито мав пройти базову загальну військову підготовку. Військовослужбовці пишуть, що не здійснювали протиправних дій до Степана Більченка.

Чоловік травмувався самостійно

Виданню РБК-Україна вдалося дізнатися від своїх джерел, що Степан Більченко травмувався через те, що дорогою вистрибнув з авто. Правоохоронці будуть встановлювати всі обставини моторошної події.

Як ситуацію коментують у військовій частині

Степана Більченка, ймовірно, відправили до 199 навчального центру Десантно-штурмових військ. Там розповіли, що пан Степан нібито втік з частини 7 лютого, скоївши СЗЧ. Чому він був побитий та як опинився на трасі, працівники частини не розповідають, але зазначили, що військові до цього не причетні.



У навчальному центрі відповіли на коментарі людей щодо інциденту / Скриншот

Його ніхто не калічив, нехай друг розповість про самокаліцтво бігуна,

– відповіли працівники частини на коментарі небайдужих людей.

В навчальному центрі додали, що чоловік особисто зізнався правоохоронцям, що втік з місця несення служби.