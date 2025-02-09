Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова народного депутата, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федіра Веніславського під час брифінгу.

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Що відомо про посилення відповідальності для ТЦК та СП

В Україні планують посилити кримінальну відповідальність за порушення прав людини під час роботи ТЦК та СП.

За словами нардепа, парламент реагуватиме на такі випадки, які "хоч і не є масовими, але мають місце та через суспільний резонанс про них знають всі".

Вже є реакція комітету, Міноборони, Генштабу на випадки, коли порушуються права людини під час діяльності ТЦК та СП, проходження військово-лікарської комісії. На це спрямований, за ініціативою, до речі, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, і наш комітет з правоохоронної діяльності долучився, є законопроєкт,

– повідомив Веніславський.

За його словами, цей документ передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення, що стосуються діяльності ТЦК та СП, а також за правопорушення, скоєні посадовцями Територіальних центрів і військово-лікарських комісій.

"Якщо вони, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров’я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена", – зазначив нардеп.

Нагадаємо, що у Сухопутних військах триває розробка правил спілкування ТЦК з військовозобов’язаними. В такий спосіб сподіваються покращити процес мобілізації та уникнути негативного ставлення.