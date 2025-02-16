7 февраля российские таможенники задержали 28-летнего гражданина США, прибывшего из Стамбула. В багаже иностранца нашли конфеты, одним из составляющих которых были производные конопли. По словам американца, они "были прописаны ему врачом", передает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Мармелад с каннабиноидами

15 февраля российские СМИ опубликовали изображение задержанного американца, которого зовут Калеб Уэйн Байерс. Известно, что против мужчины уже возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. Американцу грозит от 5 до 10 лет лишения свободы со штрафом около 7 тысяч долларов США.

Показательно, что это произошло на фоне освобождения другого американского гражданина, осужденного в России по этой же статье. Речь идет об американском преподавателе Марке Фогеле. Именно за ним 11 февраля в Москву приезжал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. Сам президент США назвал возвращение Фогеля "началом отношений", которые "положат конец войне России против Украины".

Напомним, что Фогеля задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В багаже преподавателя нашли 17 граммов медицинской марихуаны. В США ему прописали ее как средство против хронической боли. В июне 2022 Фогель был признан виновным в торговле наркотиками и приговорен к 14 годам.

Отметим, что Фогеля обменяли на осужденного в США за отмывание 4-х миллиардов долларов российского киберпреступника Александра Винника.