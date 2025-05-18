Как в голливудском фильме: заключенные эпично сбежали из тюрьмы через дыру в туалете

В США произошла история, о которой в Голливуде могли бы снять фильм. Сразу 10 заключенных сбежали из тюрьмы, сделав дыру в стене туалета.

Также осужденные оставили насмешливое послание тюремщикам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Как отметили правоохранители, среди осужденных есть подозреваемые в совершении убийств. Они незаметно совершили побег из тюрьмы. Произошло это в полночь, а факт их исчезновения обнаружили только утром следующего дня.

Заключенные оставили саркастическое послание другим удерживаемым. Они написали на стене: "Слишком легко, лол". Поэтому, правоохранители предполагают, что скорее всего заключенным помог кто-то из числа штата пенитенциарного учреждения. Ведь тюрьма имеет высокий уровень защиты и охраны, а потому "никто не может выбраться из этого учреждения без посторонней помощи".



Заключенные эпично сбежали из тюрьмы через дыру в туалете / Фото BBC News

Часть заключенных задержали

Впоследствии полиция сообщила, что трое из десяти беглецов сейчас уже задержаны. Поиски еще семи человек продолжаются. Сейчас к расследованию и поиску преступников присоединились:

ФБР,

спецподразделения полиции,

а также Служба маршалов США.

Подразделения маршалов уже усилили охрану пострадавших и свидетелей, которые могут стать жертвами расправы со стороны беглецов.

Интересно! В США наказание за побег из тюрьмы зависит от штата, юрисдикции (штатное или федеральное учреждение), а также от обстоятельств самого побега – был ли он насильственным, использовалось ли оружие или угрожала ли жизнь другим.