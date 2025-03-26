"Не Грицько": в гнезде аистов с Полтавщины заметили другую птицу – соцсети шокированы

Жизнь птиц такая же бурная и непредсказуемая, как и жизнь людей. Так, в гнезде звездных аистов с Полтавщины, заметили Одарку с другой птицей. Предполагают, что это может быть не Грицько.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Ранее сеть очаровала новость о возвращении в гнездо пары аистов – Грицька и Одарки. Однако впоследствии сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло заявил, что в гнездо вернулся не любимец публики Грицько, а только Одарка.

Сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" предположил, что 22 марта птицу, которая прилетела, приняли за Грицько. Впоследствии заметили еще одного аиста. Во время наблюдений за ними исследователи говорят, что первой могла быть Одарка, которая сейчас приняла к себе в гнездо молодую птицу.

Пара сложилась, и для нас он – Грицько, а она – Одарка, несмотря на много загадочных фактов и вопросов, на которые пока нет ответов. А, может, и не будет. Но будут новые наблюдения. И, кажется, в новом сезоне будет много чего по-новому, не так, как в прошлом году,

– говорится на странице природного парка "Пирятинский" в фейсбуке.

В гнезде заметили другую птицу: смотрите видео

Заметим, что аисты – моногамные птицы, которые обычно создают пару на всю жизнь. Эта моногамия является частью их естественного поведения и направлена на обеспечение стабильного воспитания потомства. Аисты часто ежегодно возвращаются к тому же гнезду, где они уже воспитывали птенцов. Самец обычно прилетает первым и ждет самку.

Реакция соцсетей

Украинцы в соцсетях были шокированы этой новостью. Они сразу же начали жалеть Грицько и осуждать Одарку, которая привела в гнездо "другого".



На событие реагируют даже украинские бренды / Фото из сети



Соцсети гадают, куда же исчез Грицько / Фото из сети



Грицько не вернулся в гнездо / Фото из сети



Что об инциденте думает сам аист / Фото из сети