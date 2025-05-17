Такого не ожидал никто: женщина сняла на видео, что ее кот делает ночью

Котенок, которого зовут Куки, неожиданно стал звездой соцсетей. Это произошло после того, как его хозяйка опубликовала курьезный ролик с участием своего пушистика.

Этим видео хозяйка Куки поделилась в тиктоке, передает 24 Канал.

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На обнародованных кадрах пользователи сети увидели, как пушистик настойчиво прыгает по хозяйке, пытаясь ее разбудить. Пока второй человек мирно спит рядом, внимание котенка приковано исключительно к "маме".

Кто-то в 5 утра кувыркался и хотел, чтобы я тоже поиграла,

– подписала видео женщина.

Женщина сняла на видео, что ее кот делает ночью: смотрите видео

Пользователи соцсетей моментально прониклись ситуацией и оставили немало комментариев: как сочувственных, так и юмористических. К примеру:

"Этот ребенок был бы по ту сторону двери, лол",

"Я не понимаю, как люди могут спать с кошками в комнате",

"Это было трогательно, как когда Симба пытался разбудить Муфасу рано утром",

"Массовый хаос из-за такого маленького комочка шерсти".

Интересно знать! Эксперты объясняют, что такое поведение вполне естественно для котов. Эти животные – сумеречные охотники, а значит, наиболее активны в предрассветные и вечерние часы. Чтобы вернуть себе спокойствие, ветеринары советуют не давать кошке спать весь день, активнее играть с ней перед сном и по возможности ограничить доступ к спальне. Или же выделить пушистику отдельную зону с уютной лежанкой и игрушками.

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