Интересно, что это не первый подобный случай, ранее это произошло 7 лет назад в тот же день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Berner Zeitung.

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Что известно об утке-нарушительнице

Известно, что утка-нарушительница летела вдоль Вангентальштрассе со скоростью 52 километра в час в зоне, где ограничитель позволяет двигаться не быстрее 30 километров в час. На инцидент обратили внимание правоохранители, которые шутливо назвали птицу "рецидивисткой"

Наши коллеги из полицейской инспекции были совершенно ошеломлены, когда увидели изображение от 13 апреля 2025 года. Они сразу вспомнили фотографию семилетней давности,

– рассказала представительница сообщества Сюзанна Банди.



В Швейцарии утка превысила скорость движения / Скриншот с видео

По словам пресс-секретаря местной полиции, недалеко от места расположения камер контроля скорости на Вангентальштрассе расположено несколько ручьев, где утки чувствуют себя как дома.

Интересная деталь! Если бы утка была водителем, ему грозил бы серьезный штраф. Заметим, что в Швейцарии штрафы за превышение скорости одни из самых жестких в Европе. За грубые нарушения предусматривается даже уголовная ответственность.

Ранее сеть очаровала драка сурков, которая вспыхнула посреди оживленной дороги в Китае. Кадры инцидента быстро стали вирусными. Двое сурков подрались прямо посреди трассы, чем вызвали пробки и парализовали движение транспорта.