Маска оставили за бортом: сеть взорвалась мемами о журналисте, которого добавили в секретный чат

На днях советник Дональда Трампа случайно добавил редактора издания Atlantic в секретный рабочий чат. Соцсети не могли оставить без внимания этот курьез, поэтому создали немало мемов об этом.

Самые смешные реакцию об инциденте для вас собрал 24 Канал.

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Журналиста случайно добавили в секретный чат: что об этом известно

На днях Джеффри Голдберг – главный редактор издания Atlantic – случайно оказался в секретном чате в Signal, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене. В чате находились только 18 человек, среди которых были аккаунты высокопоставленных чиновников, в частности:

министр обороны Пит Хегсет,

госсекретарь Марко Рубио,

руководитель Национальной разведки Тульса Габбард,

директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Известно, что журналиста в чат добавил пользователь, по имени Майкл Волц, тезки советника Трампа по нацбезопасности. Сам Трамп не потерял доверия к своей команде после этого инцидента. Более того, он сказал, что не планирует увольнять Волца.

Реакция сети

Но соцсети не прощают таких ошибок. Они сразу же начали шутить в группах и пабликах об утечке военных планов. Люди шутят о том, как такое вообще могло случиться.



Журналиста случайно добавили в секретный чат / Фото из сети



Соцсети ищут российский след / Фото из сети



Как соцсети реагируют на инцидент / Фото из сети



Как чувствовал себя журналист в секретном чате / Фото из сети



Вот, где действительно начинается Третья мировая / Фото из сети



Маск шокирован, что в чате не было его / Фото из сети



Интересно, была ли там Юлия Тимошенко / Фото из сети



Если бы в чате был Андрей Ермак / Фото из сети



Как чувствовал себя журналист / Фото Goni



Что было в закрытом чате / Фото Goni



Маск возмущен, что его не добавили в чат / Фото Goni