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Журналіста випадково додали у секретний чат: що про це відомо

Днями Джеффрі Голдберг – головний редактор видання Atlantic – випадково опинився у секретному чаті у Signal, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях-хуситах у Ємені. У чаті перебували лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема:

міністр оборони Піт Гегсет,

держсекретар Марко Рубіо,

керівник Національної розвідки Тульса Габбард,

директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Відомо, що журналіста у чат додав користувач, на ім'я Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки. Сам Трамп не втратив довіри до своєї команди після цього інциденту. Ба більше, він сказав, що не планує звільняти Волца.

Реакція мережі

Але соцмережі не пробачають таких помилок. Вони одразу ж почали жартувати у групах та пабліках про витік військових планів. Люди жартують про те, як таке взагалі могло трапитися.



Журналіста випадково додали у секретний чат / Фото з мережі



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