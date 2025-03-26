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Журналіста випадково додали у секретний чат: що про це відомо

Днями Джеффрі Голдберг – головний редактор видання Atlantic – випадково опинився у секретному чаті у Signal, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях-хуситах у Ємені. У чаті перебували лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема:

  • міністр оборони Піт Гегсет,
  • держсекретар Марко Рубіо,
  • керівник Національної розвідки Тульса Габбард,
  • директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Відомо, що журналіста у чат додав користувач, на ім'я Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки. Сам Трамп не втратив довіри до своєї команди після цього інциденту. Ба більше, він сказав, що не планує звільняти Волца.

Реакція мережі

Але соцмережі не пробачають таких помилок. Вони одразу ж почали жартувати у групах та пабліках про витік військових планів. Люди жартують про те, як таке взагалі могло трапитися.

Журналіста випадково додали у секретний чат
Журналіста випадково додали у секретний чат / Фото з мережі

Соцмережі шукають російський слід
Соцмережі шукають російський слід / Фото з мережі

Як соцмережі реагують на інцидент
Як соцмережі реагують на інцидент / Фото з мережі

Як почувався журналіст у секретному чаті
Як почувався журналіст у секретному чаті / Фото з мережі

Ось, де дійсно починається Третя світова
Ось, де дійсно починається Третя світова / Фото з мережі

Маск шокований, що у чаті не було його
Маск шокований, що у чаті не було його / Фото з мережі

Цікаво, чи була там Юлія Тимошенко
Цікаво, чи була там Юлія Тимошенко / Фото з мережі

Якби у чаті був Андрій Єрмак
Якби у чаті був Андрій Єрмак / Фото з мережі

Як почувався журналіст
Як почувався журналіст / Фото Goni

Що було у закритому чаті
Що було у закритому чаті / Фото Goni

Маск обурений, що його не додали у чат
Маск обурений, що його не додали у чат / Фото Goni