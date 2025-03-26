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Журналіста випадково додали у секретний чат: що про це відомо
Днями Джеффрі Голдберг – головний редактор видання Atlantic – випадково опинився у секретному чаті у Signal, де вищі посадовці США обговорювали таємні плани ударів по повстанцях-хуситах у Ємені. У чаті перебували лише 18 осіб, серед яких були акаунти високопосадовців, зокрема:
- міністр оборони Піт Гегсет,
- держсекретар Марко Рубіо,
- керівник Національної розвідки Тульса Габбард,
- директор ЦРУ Джон Реткліфф.
Відомо, що журналіста у чат додав користувач, на ім'я Майкл Волц, тезки радника Трампа з нацбезпеки. Сам Трамп не втратив довіри до своєї команди після цього інциденту. Ба більше, він сказав, що не планує звільняти Волца.
Реакція мережі
Але соцмережі не пробачають таких помилок. Вони одразу ж почали жартувати у групах та пабліках про витік військових планів. Люди жартують про те, як таке взагалі могло трапитися.
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